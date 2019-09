Gorzów Wielkopolski. Zabił pracownicę pralni. 26-latek zastrzelony pod Berlinem

Do zabójstwa doszło w środę 11 września przed godziną 13:00 w pralni przy ulicy Owczej na gorzowskim Zawierciu. Napastnik wszedł na teren pralni i mierząc do kobiety oddał strzał w jej kierunku. Uzbrojony mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. Według wstępnych ustaleń działał on z góry powziętym zamiarem pozbawienia życia kobiety. Mimo reakcji służb medycznych jej życia nie udało się uratować.

Na miejscu trwają dokładne oględziny miejsca zdarzenia z udziałem ekspertów z laboratorium kryminalistycznego oraz śledczych. Prowadzone są także czynności procesowe z udziałem świadków tego zdarzenia. Służby wysłały także komunikaty w sprawie poszukiwanego mężczyzny do województw ościennych oraz poza granice zachodnią.

Jak przekazał rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, poszukiwany sprawca został zastrzelony przez niemiecką policją niedaleko Berlina. - Z przekazanych nam nieoficjalnie informacji wynika, że mężczyzna został zatrzymany do kontroli na drodze i kiedy wysiadał z auta, sięgnął po broń. Wówczas jeden z niemieckich funkcjonariuszy strzelił do niego. W wyniku postrzału 26-latek zmarł. Na razie nie znamy dokładnych okoliczności tego zdarzenia – poinformował rzecznik w rozmowie z TVN24. Strona polska czeka teraz na oficjalne stanowisko w sprawie.