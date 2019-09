Paweł Kukiz w ostrych słowach o byłym pośle z klubu. „Wielokrotnie prosiłem, żeby przestał pić”

– „Paweł Kukiz bardzo często zachowywał się nieetycznie i niemoralnie. Nasz lider miał duże skoki emocjonalne. To jest osoba nieustabilizowana”. Wie pan, kto to powiedział? – zapytała Pawła Kukiza Beata Lubecka. – To powiedział Jarosław Porwich, którego wielokrotnie prosiłem. żeby przestał pić, przynajmniej w trakcie posiedzeń sejmowych. Tak że skończmy ten temat i może dalej – odpowiedział Paweł Kukiz. Jarosław Porwich w grudniu 2017 roku przeszedł z klubu Kukiz;15 do koła poselskiego Wolnych i Solidarnych.

Koalicja z PiS-em?

W programie „Gość Radia Zet” Paweł Kukiz prognozował, co będzie się działo na polskiej scenie politycznej po wyborach. Zdaniem polityka pierwszą rzeczą, którą zrobi PiS po zdobyciu samodzielnej władzy, będzie podporządkowanie sobie samorządów. – Zarządzi nowe wybory, ubezwłasnowolni burmistrzów i wójtów, podporządkowując ich wybór radom, rady będą opanowane przez PiS i będziemy mieli powrót do czasów Gomułki mieszanego z Gierkiem – ocenił lider Kukiz'15 na antenie Radia Zet.

Pytany o to, czy w razie braku większości parlamentarnej dla PiS jest szansa na stworzenie koalicji z jego ludźmi, Paweł Kukiz unikał jednoznacznej odpowiedzi. Stwierdził jednak, że PSL i Kukiz'15 odczuwają, że PiS chce „zabić jednych i drugich”, w związku z czym „trudno mówić o koalicji”. – Ale z drugiej strony absolutnie też nie mogę tego wykluczyć – dodał.

– Od czterech lat – i będę konsekwentny – mówię o tym, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że jesteśmy języczkiem u wagi, czyli albo jedna, albo druga opcja nas potrzebuje, to wtedy będziemy się starać podjąć decyzję racjonalną. A racjonalna decyzja to taka, że będziemy szukać takiego partnera, który da większą gwarancję spełnienia postulatów obywatelskich, zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatową – wyliczał Paweł Kukiz. Dopytywany, czy nie wyklucza wobec tego koalicji bądź z PiS, bądź z Platformą Obywatelską, polityk potwierdził. – Tak, ale PiS robi obecnie wszystko, by taką sytuację wykluczyć – dodał, oceniając, że PiS zachowuje się „agresywnie”. – Oni tak się zachowują, to są ludzie aroganccy, to jest partia arogancka, partia bufoniarska, partia, która przeskoczyła w pysze PO w jej największych wzlotach pychy i... i tak dalej – mówił Kukiz.

