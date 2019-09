Szczecinek. Gwałt na 13-miesięcznym dziecku

Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie ujawnia szczegółów zdarzenia, potwierdza jednak, że miało ono miejsce. Onet.pl podaje, że do gwałtu miało dojść prawdopodobnie we wtorek. Wtedy trzynastomiesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w Szczecinku, skąd została przewieziona do Szczecina. Tam dziecko przeszło operację.

Personel szpitala powiadomił policję. Radio Eska podaje nieoficjalnie, że mężczyzna podejrzany o gwałt został już zatrzymany. Przestępstwa miał dopuścić się sąsiad matki dziewczynki, który pod jej nieobecność opiekował się dzieckiem.

