Rzecznik PiS o kandydacie koalicjanta do Sejmu. „Godne najwyższego potępienia”

Już w najbliższą sobotę ulicami Szczecina przejdzie marsz równości. Jednocześnie środowiska patriotyczne wezmą udział w pochodzie pod hasłem „Szczecin w obronie rodziny”. Jednym z elementów wydarzenia ma być nietypowy happening polegający na „symbolicznym” czyszczeniu miasta. – Nieprzypadkowo manifestacja odbędzie się podczas pochodu osób przedstawiających publicznie swoje seksualne odchylenia. Na wydarzeniu będzie można podpisać się pod trzema projektami uchwały rady miasta – zapowiedziała na konferencji prasowej Małgorzata Rudzka z Młodzieży Wszechpolskiej. Jeden z projektów dotyczy uchwały o „Szczecinie wolnym od ideologii LGBT”.

„LGBT zmyjemy, rodzinę uratujemy”

Jak przekazała Rudzka, marsz będzie poprzedzony happeningiem pod hasłem „LGBT zmyjemy, rodzinę uratujemy”. – Będzie to polegało na symbolicznym zmywaniu z ulic zanieczyszczeń związanych z występkami środowiska LGBT przeciwko prawu naturalnemu i rodzinie – wyjaśniła. – Zachęcamy do wzięcia własnego sprzętu czyszczącego, np. mioteł, spryskiwaczy i innych środków czyszczących – dodała. Rudzka podkreśliła, że głównym celem manifestacji „jest obrona podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina”. – Uważamy, że jest to szczególnie ważny temat, zwłaszcza w czasach współczesnych, ponieważ od tego, jak będą funkcjonowały polskie rodziny zależy los nas wszystkich, całego narodu, całego polskiego społeczeństwa – zaznaczyła.

Słowa Mateckiego i reakcja wicerzecznika PiS-u

Na konferencji prasowej związanej z marszem, którego organizatorami są m.in. Młodzież Wszechpolska, Patriotyczna Pogoń Szczecin, KoLiber i Związek Narodowych Sił Zbrojnych, pojawił się także szczeciński radny Dariusz Matecki. Samorządowiec podkreślił, że wydarzenie nie jest wymierzone w osoby homoseksualne. – Ta manifestacja jest wymierzona w osoby, które wykorzystują ideologię LGBT w bieżącej polityce i próbują z tej polityki robić kampanię nienawiści względem Kościoła Katolickiego i tradycyjnych wartości – dodał.

Do sprawy w rozmowie z reporterem RMF FM odniósł się Radosław Fogiel. – To, co zapowiedział pan Matecki jest kompletnie żenujące, godne największego potępienia, nie idzie w parze z tym, co głosi Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził zastępca rzecznika prasowego partii, oceniając zaangażowanie samorządowca w akcję promowaną m.in. przez Młodzież Wszechpolską. – Niestety, mamy około tysiąca kandydatów w całej Polsce, nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego (...) mamy do czynienia z kandydatem jednego z koalicjantów, który bardzo mocno naciskał na jego obecność na listach. Niestety, listy są już zarejestrowane, więc dużo nie możemy zrobić, ale nie ma naszej akceptacji dla tego typu zasad – dodał. Jak informuje RMF FM, „o obecność Mateckiego na listach PiS-u bardzo mocno zabiegał Zbigniew Ziobro, bo kandydat jest związany z Solidarną Polską”.

