Śmierć 26-latki w Gorzowie. Zabójca miał wyrok za nękanie jej

Do zabójstwa doszło w środę 11 września przed godziną 13:00 w pralni przy ulicy Owczej na gorzowskim Zawierciu. Napastnik wszedł na teren pralni i mierząc do kobiety oddał strzał w jej kierunku. Uzbrojony mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. Według wstępnych ustaleń działał on z góry powziętym zamiarem pozbawienia życia kobiety. Mimo reakcji służb medycznych jej życia nie udało się uratować.

Jak przekazał rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, poszukiwany sprawca został zastrzelony przez niemiecką policją niedaleko Berlina. – Z przekazanych nam nieoficjalnie informacji wynika, że mężczyzna został zatrzymany do kontroli na drodze i kiedy wysiadał z auta, sięgnął po broń. Wówczas jeden z niemieckich funkcjonariuszy strzelił do niego. W wyniku postrzału 26-latek zmarł. Na razie nie znamy dokładnych okoliczności tego zdarzenia – poinformował rzecznik w rozmowie z TVN24. Strona polska czeka teraz na oficjalne stanowisko w sprawie.

Nowe informacje

Jak podaje RMF FM, Paweł R. zabił 26-letnią obywatelkę Ukrainy, ponieważ ta nie chciała się z nim spotykać. Kilkanaście dni przed tragicznymi wydarzeniami usłyszał z kolei wyrok za nękanie kobiety. 26-latek miał w czerwcu i lipcu wysyłać do Kristiny V. wiele wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego, po czym Ukrainka powiadomiła policję. Wyrok zapadł 2 września, a Paweł R. miał zapłacić 500 zł grzywny. Odwołał się jednak od wyroku twierdząc, że zeznania kobiety nie są wiarygodne oraz podważając zgromadzone dowody. Przy tego typu sprawach, po złożeniu odwołania wyrok traci ważność, a sąd musi zdecydować o terminie kolejnej rozprawy.