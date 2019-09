Krowa zraniła 9-latkę. Rodzice chcieli pokazać jej zwierzę z bliska

Do zdarzenia doszło 11 września przed godziną 17 na Gubałówce. To własnie tam w pobliżu popularnego deptaku pasła się krowa. Ta nie dość, że była uwiązana łańcuchem, to znajdowała się na terenie prywatnym. Wzbudziła jednak zainteresowanie rodziców 9-latki, którzy postanowili pokazać dziecku zwierzę z bliska. Cała trójka podeszła do krowy, która podniosła wówczas gwałtownie łeb i ugodziła dziewczynkę rogiem w głowę. Pierwszej pomocy udzielili jej policjanci z drogówki oraz lekarz, którzy przebywał w okolicy na urlopie.

Na miejsce przyjechały służby ratunkowe, a dziewczynka trafiła do szpitala w Zakopanem. Rodzice w rozmowie z funkcjonariuszami przyznali, że ich zachowanie było nieodpowiedzialne.