„Metro dojechało na Targówek”. Trzaskowski zaprasza na otwarcie nowych stacji

– Mam dla państwa bardzo dobre wiadomości. Metro dojechało na Targówek. Już dzisiaj zapraszam państwa na otwarcie nowych stacji: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Spotkamy się w niedzielę i będziemy mogli tego dnia pojechać za darmo metrem – powiedział Rafał Trzaskowski na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Prezydent stolicy mówił także o środkach, z których finansowana była inwestycja. – To olbrzymia inwestycja, ponad miliard złotych, z czego trzy czwarte to pieniądze z Unii Europejskiej, a jedna czwarta z budżetu miasta. Należą się tutaj podziękowania wojewodzie za bardzo dobrą współpracę – stwierdził. – Mamy nadzieję, że już na początku przyszłego roku będziemy mogli oddać kolejne stacje tym razem na Woli – zapowiedział Rafał Trzaskowski.

Pociągi metra już od kilku dni kursują w pełnej pętli do stacji Trocka, jednak dopiero od niedzieli 15 września w południe zaczną zabierać pasażerów oczekujących na ostatnich trzech stacjach – podaje RMF FM. Warto wspomnieć, że pozwolenie na użytkowanie stacji jest warunkowe, o czym poinformowała Marzena Dębowska, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Co to oznacza? Jak informuje wspomniana rozgłośnia, miasto zostało w ten sposób zobowiązane do m.in. zdemontowania wszystkich tymczasowych instalacji, które były potrzebne przy budowie metra, a także do wykonania w ciągu trzech lat „niezbędnych robót uszczelniających”.