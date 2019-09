Prokuratorzy oskarżają Ziobrę o przestępstwo na dwa mln zł. Zawiadomili premiera

Prokuratorzy ze stowarzyszenia „Lex Super Omnia” złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę. Skierowali je jednak nie do prokuratury, a do kancelarii premiera, gdyż, jak napisali w oświadczeniu, „nie potrafili określić jednostki prokuratury niezależnej od ministra”.

Zawiadomienie dotyczy ponad 2 mln zł dodatków mieszkaniowych przyznanych prokuratorom Prokuratury Krajowej. Zdaniem przedstawiciela stowarzyszenia, prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, te pieniądze im się nie należały.

Zawiadomienie złożono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a nie do prokuratury. Parchimowicz tłumaczy, że jest to spowodowane faktem, że Zbigniew Ziobro jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości i szefem wszystkich prokuratorów, a korzyści z dopłat mieszkaniowych czerpała duża grupa prokuratorów krajowych.

Prokuratura Krajowa zapewnia, że wszystko jest zgodne z prawem i przestrzega, że osoby, które składają fałszywe zawiadomienia o przestępstwie, narażają się na konsekwencje prawne.

