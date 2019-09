Molestowanie 13-miesięcznej dziewczynki w Szczecinku. Sprawca jest żołnierzem?

Już wczoraj informowaliśmy, że do wspomnianych wydarzeń doszło prawdopodobnie we wtorek. Wtedy to rodzice 13-miesięcznej dziewczynki powierzyli ją opiece sąsiadów. Gdy wrócili odebrać dziecko, zaniepokoili się jego stanem. Dziewczynka najpierw została przewieziona do szpitala w Szczecinku, a później przetransportowano ją do Szczecina. Podczas badania lekarze stwierdzili ciężkie obrażenia ciała, które mogą wskazywać na wykorzystanie seksualne. Jak podaje Polsat News, jeszcze w piątek biegli mają wydać opinię, czy miało miejsce molestowanie seksualne, uraz krocza czy może gwałt.

W sprawie zatrzymano już dwie osoby. – Na pewno w tym gronie jest sprawca czynów – powiedział w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie cytowany przez Polsat News. Jedna z tych osób została przewieziona już do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie. Nieoficjalnie przekazano, że drugą z zatrzymanych osób jest żona podejrzanego. Podejrzany to z kolei prawdopodobnie mężczyzna w średnim wieku, który jest żołnierzem.

