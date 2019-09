Jeleń uderzył w samochód nauki jazdy. Nagrania trafiły do sieci

Do zdarzenia, o którym poinformował TVN24, doszło w środę 11 września. Na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Michałowicza jeleń uderzył w samochód nauki jazdy i uciekł. – Uderzenie było tak mocne, jakby to samochód w nas uderzył. Zjechaliśmy ze skrzyżowania i zadzwoniłem na policję. Pojawili się już po około dwóch minutach, okazało się, że trwały już poszukiwania jelenia – powiedział w rozmowie ze stacją instruktor jazdy Mariusz Kasperek. To właśnie on jechał ze swoją kursantką, kiedy zwierzę uderzyło w ich auto. – Nigdy bym się nie spodziewał jelenia w centrum miasta i to jeszcze na głównym skrzyżowaniu – dodał.

Obława na jelenia

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. – W całą akcję rotacyjnie było zaangażowanych aż 14 patroli policji. Było to niezbędne właśnie po to, żeby właściwie zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym tak, aby jeleń nie zrobił nikomu krzywdy na terenie miasta – powiedział asp.szt. Roman Szybiak z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Obława trwała około 12 godzin, a policjantów wspomagał myśliwy oraz wydział zarządzania kryzysowego. Wezwano także lawetę, która miała przetransportować uśpione zwierzę w bezpieczne miejsce i tam wypuścić. – W końcu jednak jeleń wskoczył do rzeki Białej i jej korytem w stronę Szczyrku oddalił się do lasu – poinformował asp. Szybiak.