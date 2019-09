Konwencja Koalicji Obywatelskiej. „Współpraca, a nie kłótnie, to jest nasz cel"

– Gospodarka to marzenia o przyszłości naszych dzieci i marzenia, o lepszym życiu. A w samym jej centrum są małe firmy, przedsiębiorstwa i ludzie, którzy z odwagą i optymizmem podejmują ryzyko, by te firmy założyć i prowadzić – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska, otwierając konwencję Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. – W rozmowach z Wami, często pytacie o moje zdanie. Więc chcę wam powiedzieć: jeśli macie marzenie, żeby założyć własną firmę, to jestem po waszej stronie. Jeśli wstajecie o świcie, żeby zbudować firmę, to jestem po waszej stronie. Jeśli wspieracie się zasiłkiem, ale chcecie zapracować na lepszą szansę w życiu, to jestem po waszej stronie. Współpraca, a nie kłótnie. To jest nasz cel – dodała.

„Nasz program to jest program ludzkich spraw”

Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała także, że dzięki programowi Koalicji Obywatelskiej Polacy będą zarabiali więcej. – Drodzy pracownicy, wiem, że wasza sytuacja nie jest łatwa. My wiemy, co zrobić, żebyście zarabiali więcej teraz. I to już od stycznia. Dzięki programowi Koalicji Obywatelskiej – 6,5 miliona Polaków dostanie ponad 600 zł więcej wypłaty co miesiąc – zapowiedziała Kidawa-Błońska.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera zapowiedziała także obniżkę składek ZUS. – Koalicja Obywatelska szanuje ludzi pracy. Słuchaliśmy Was, i oto nasza odpowiedź. Obniżymy składki na ZUS małym firmom. Będą liczone od pensji minimalnej. Zyskacie prawie 2500 zł rocznie. Drodzy przedsiębiorcy, jeśli płacicie CIT, a wasze firmy rosną szybciej niż gospodarka, będziecie płacić niższy podatek. Będziecie mieli pieniądze na inwestycje. Koniec z blokowaniem zwrotu VAT i uciążliwymi kontrolami. Tam, gdzie to możliwe, będą odbywać się elektronicznie. Nikt nie będzie was nachodził – powiedziała Kidawa-Błońska. – Nasz program to jest program ludzkich spraw – podsumowała polityk.

Schetyna: To rozpasanie trzeba ukrócić

Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej głos zabrał również lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. – Dziś przedsiębiorcom przeszkadza obecna władza. Ktoś spyta, dlaczego? To proste. Człowiek, który sam się utrzymuje, czuje się niezależny. Człowiek, który dobrze pracuje, wymaga też dobrej pracy od rządu. Człowiek pracy ma swoją dumę. Zna swoje prawa, wie co mu się należy i potrafi się tego domagać. Kiedyś już wytłumaczyli to władzy pracownicy Cegielskiego. Dzisiejszej władzy też to trzeba wytłumaczyć – stwierdził polityk. –

Bezczelność władzy trzeba przerwać. To rozpasanie trzeba ukrócić. Władza ma się rozliczać co do złotówki z tego, co zabiera ludziom. I rozliczy się, jeśli tylko spotkamy się wszyscy przy urnach w październiku. Gwarantuję to – dodał.

Czytaj także:

Małgorzata Kidawa-Błońska powtórzy sukces Beaty Szydło? „To sprawdzona strategia PiS-u”