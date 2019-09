Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. „Zaufaliśmy Polakom, tak, jak oni zaufali nam”

– Nasz program opiera się na rozwoju, który obejmuje wszystkich. Chcemy budować państwo oparte na naszym kapitale, intelekcie, aktywności. Nasze zasoby, które charakteryzują nasz rozwój to także nasza kultura, tradycja, polska wieś – powiedział Piotr Gliński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. – Od kilku lat inwestujemy w polską kulturę i polską tożsamość. Takiej dynamiki nie było od lat. Polityka społeczna ma olbrzymie znaczenie rozwojowe. Napędza polską gospodarkę. Polska rodzina jest najważniejsza – dodał polityk. Piotr Gliński stwierdził także, że jego środowisko polityczne „ma wiele propozycji dla polskich rodzin, daje im szansę godnego życia”. – Nasze propozycje nakierowane są na dobrobyt polskich rodzin. Odtwarzamy połączenia autobusowe – to łatwiejsza droga dzieci do szkół, rodziców do pracy. Chcemy, aby ludzie na wsiach mieli pełny dostęp do kultury, czy internetu – powiedział polityk.

Rozpoczęła się debata z udziałem Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. – Program Rodzina 500 plus jest bardzo prosty – przekazujemy polskim rodzinom środki na wychowanie. Zaufaliśmy Polakom, tak, jak oni zaufali na – powiedziała Beata Szydło, wymieniając osiągnięcia jej rządu.

