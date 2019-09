Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. „Wylosowaliśmy drugą kadencję, a Platforma piąty rok w opozycji”

– Nasz program opiera się na rozwoju, który obejmuje wszystkich. Chcemy budować państwo oparte na naszym kapitale, intelekcie, aktywności. Nasze zasoby, które charakteryzują nasz rozwój to także nasza kultura, tradycja, polska wieś – powiedział Piotr Gliński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. – Od kilku lat inwestujemy w polską kulturę i polską tożsamość. Takiej dynamiki nie było od lat. Polityka społeczna ma olbrzymie znaczenie rozwojowe. Napędza polską gospodarkę. Polska rodzina jest najważniejsza – dodał polityk. Piotr Gliński stwierdził także, że jego środowisko polityczne „ma wiele propozycji dla polskich rodzin, daje im szansę godnego życia”. – Nasze propozycje nakierowane są na dobrobyt polskich rodzin. Odtwarzamy połączenia autobusowe – to łatwiejsza droga dzieci do szkół, rodziców do pracy. Chcemy, aby ludzie na wsiach mieli pełny dostęp do kultury, czy internetu – powiedział polityk.

„Wylosowaliśmy drugą kadencję, a Platforma piąty rok w opozycji”



Rozpoczęła się debata z udziałem Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. – Program Rodzina 500 plus jest bardzo prosty – przekazujemy polskim rodzinom środki na wychowanie. Zaufaliśmy Polakom. Tak, jak oni zaufali nam – powiedziała Beata Szydło, wymieniając osiągnięcia jej rządu. Polityk podkreśliła, że programy PiS są dedykowane nie tylko rodzinom z dziećmi, ale także seniorom.

Podczas konwencji PiS-u premier Mateusz Morawiecki odniósł się do przeprowadzonego wczoraj przez PKW losowania numerów list komitetów wyborczych. – Wylosowaliśmy drugą kadencję, a Platforma piąty rok w opozycji – powiedział. W dalszej części przemówienia szef polskiego rządu podkreślił, że „państwo jest zobowiązanie do wspierania rodzin, a w szczególności rodzin w trudnej sytuacji materialnej". – Zapewnienie pracy jest jednym z warunków zapewnienia polskim rodzinom godnego życia. Podniesienie płacy minimalnej jest realne, a przede wszystkim korzystne dla polskich pracowników. Chcemy zapewnienia równych warunków pracy pomiędzy kobietami a mężczyznami – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi głos zabrał także lider ugrupowania. – Cztery lata pokazują, że nasza metoda prowadzenia polityki społecznej, gospodarczej i rozwojowej sprawdza się. Rodzina jest skałą, na której buduje się państwo – powiedział Jarosław Kaczyński. – Zrobiliśmy bardzo dużo dla przedsiębiorców, bo chcemy aby przedsiębiorczość się rozwijała. Chcemy, aby wzrost gospodarczy służył całemu społeczeństwu, a przede wszystkim polskim rodzinom – dodał. – To co robimy, robimy dla polskich rodzin, dla polskiego społeczeństwa, polskiego państwa – posumował Jarosław Kaczyński.

