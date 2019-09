Polski jest jednym z najbardziej skomplikowanych języków? Internauci są o tym przekonani i tworzą memy

Język polski jest niezwykle skomplikowany. Potwierdzać to może np. fakt, że sprawia problemy nawet tym, dla których jest to język ojczysty. Co tu dopiero mówić o obcokrajowcach, którzy chcą nauczyć się mówić po polsku. Pojawiają się problemy nie tylko dotyczące odmiany, ortografii czy interpunkcji, ale także wymowy. Internauci podsumowują jak trudny jest język polski, tworząc memy.