Córka Jarosława Wałęsy przeszła operację serca. „Nigdy się tak nie bałem”

Pod koniec marca 2019 roku córka Jarosława Wałęsy – Lea, przeszła poważną operację serca. Dla całej rodziny był to wyjątkowo trudny czas. – Nigdy się tak nie bałem. Miałem natłok myśli, chaos emocjonalny. Człowiek próbuje to racjonalizować. Trzymając jednak takie małe ciałko na rękach i słysząc, że to operacja na otwartym sercu, jest przerażony – przyznał Jarosław Wałęsa w rozmowie z portalem o2.pl.– Do czasu operacji prawie w ogóle się nie ruszała, nawet przy jedzeniu miała zadyszkę. A teraz to jest taki diabeł, że na wszystko się wspina. Ma niesamowitą energię – dodał. Na szczęście po przeprowadzeniu operacji, dziewczynka szybko dochodziła do pełni sił.

Jarosław Wałęsa w wywiadzie opowiedział także o swoich relacjach z dziećmi. Przyznał, że je rozpieszcza. – To częsty powód sprzeczek z żoną: że rozpieszczam dzieci, za dużo kupuję im zabawek, za często robię niespodzianki – powiedział polityk. Przyznał, że w ten sposób chce wynagrodzić dzieciom swoją nieobecność.

