Wąwóz w Kazimierzu Dolnym zostanie wybetonowany. „Wnioskowali sami mieszkańcy"

Kazimierz Dolny i okolice mogą poszczycić się imponującą siecią wąwozów, której gęstość wynosi nawet 11 km na km2. Najpopularniejszym miejscem tego typu jest Korzeniowy Dół, który dwa lata temu miał zostać wybetonowany za sprawą decyzji ówczesnego burmistrza. Pomysł wywołał duże kontrowersje, a do jego realizacji ostatecznie nie doszło. Teraz część mieszkańców chce zablokować kolejną inwestycję tego typu. Tym razem wybetonowany ma zostać lessowy Wąwóz Czarny.

Marcin Markowski, kierownik Referatu Nieruchomości w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, powiedział w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”, że plany wyłożenia wąwozu ażurowymi betonowymi płytami pojawiły się już dwa lata temu. – Było to wpisane do budżetu gminy w 2017 roku. Rok później ta droga uzyskała status drogi publicznej, w związku z czym gmina mogła ubiegać się o wsparcie finansowe na zabezpieczenie wąwozów – zaznaczył Markowski. – W lutym została przyznana promesa rządowa na utwardzenie m.in. Wąwozu Czarnego ażurowymi płytami betonowymi na długości 820 metrów. Warto też przypomnieć, że o utwardzenie wąwozu wnioskowali sami mieszkańcy, którzy mieli problem z dojazdem do posesji – dodał. Jak przekazał Markowski, Gmina uzyskała na ten cel ponad 220 tys. zł i będzie musiała wyłożyć dodatkowe 55 tys. zł. – Jest już wyłoniony wykonawca, który ma czas do końca października na wykonanie tego zadania. Do tej pory nie trafił do urzędu żaden dokument w sprawie zatrzymania tej inwestycji – dodał.

Petycja mieszkańców

W sieci pojawiła się już petycja w obronie Wąwozu Czarnego. „O Czarny, urokliwy wąwóz niedaleko Korzeniowego, warto kruszyć kopie: jest bardzo atrakcyjny dla turystów, łatwo dostępny z centrum miasta, idealny do włączania w niedługie trasy spacerowe. Jest jednocześnie wąski, z ciasnym zakrętem, korzenie i pnie drzew wychylają się w pas drogi. Na trasę przejazdową dla samochodów Czarny nadaje się znacznie gorzej niż istniejący od dawna nieopodal podjazd sąsiednim, płytszym i szerszym, już wyłożonym płytami wąwozem” – napisali jej autorzy, Aleksander Adamski oraz Joanna Fąfrowicz-Codemo.

Jeden z autorów zasugerował, że pomysł wybrukowania wąwozów jest „na rękę” przedsiębiorcom. – Mamy hipotezę, że tą drogą mogą być zainteresowani potencjalni inwestorzy, którzy chcieliby budować na działkach przyległych do wąwozu. Są one oznaczone na planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa pensjonatowa – stwierdził Adamski cytowany przez „Dziennik Wschodni”.