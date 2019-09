Skazany za pedofilię ks. Walerian Słomka stracił państwowe odznaczenie. To decyzja Andrzeja Dudy?

Zarzuty dotyczące molestowania seksualnego, którego dopuścił się ksiądz Walerian Słomka, badała Kongregacja Nauki i Wiary. Duchowny nie przyznawał się do winy. Jak informuje RMF FM, Stolica Apostolska zobowiązała Słomkę m.in. do „intensywnej modlitwy i pokuty oraz powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności publicznej”. W marcu 2019 roku duchowny został zobowiązany przez sąd do przeproszenia za czyny pedofilskie, których się dopuścił w latach 90. wobec 11-letniego chłopca.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski księdzu Walerianowi Słomce przyznał w 2008 roku ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Po latach o odebranie przyznanych odznaczeń i orderów duchownemu apelowała do Andrzeja Dudy ofiara księdza. – W postępowaniach sądowych udowodniłem, że molestował mnie seksualnie. Trudno sobie wyobrazić, by osoba skalana tego typu niegodziwymi czynami popełnionymi wobec dziecka, mogła nosić order lub odznaczenie – napisał poszkodowany, którego słowa cytuje RMF FM. Jak nieoficjalnie ustalił reporter wspomnianej rozgłośni, prezydent Andrzej Duda zadecydował o odebraniu kapłanowi odznaczenia. Postanowienie w sprawie ma być opublikowane jeszcze dziś.

