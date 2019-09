Zabójstwo Pawła Adamowicza. Biegły ocenił działania ratowników medycznych

Przypomnijmy, że w lutym do prokuratury zgłosił się lekarz, który na podstawie doniesień medialnych ocenił negatywnie działania ratowników. Chodziło o długotrwałą reanimację Pawła Adamowicza po ataku nożownika na scenie zorganizowanej na Placu Węglowym w Gdańsku. Jak informowała w rozmowie z Wprost.pl Grażyna Wawryniuk, zdaniem lekarza należało „natychmiast przewieźć prezydenta do szpitala, gdzie według niego byłyby większe szanse na uratowanie życia” Pawła Adamowicza. – (Lekarz – red.) podzielił się własnymi uwagami, tym co zaobserwował w przestrzeni medialnej – tłumaczyła prokurator Wawryniuk.

Biegły ocenił pracę ratowników

Po kilku miesiącach Prokuratura Okręgowa w Gdańsku opublikowała opinię specjalisty na temat działań ratowników. Jak wyjaśniono w komunikacie, biegły dokonał oceny zarówno podejmowanych na miejscu zdarzenia, bezpośrednio po ataku czynności medycznych, jak i podjętej decyzji o przewiezieniu pokrzywdzonego do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Jakie są wnioski? „Biegły ocenił, że akcja reanimacyjna prowadzona była w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Prawidłowa była również decyzja o przewiezieniu pokrzywdzonego do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Znajdujący się bowiem bliżej szpital nie posiadał oddziału Kardiochirurgii i Torakochirurgii” – czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

