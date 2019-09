„SE”: Sprawcą kolizji w Starowej Górze kierowca Szydło. Ma już na swoim koncie stłuczkę

Marcin W. nie jest postacią anonimową. W 2018 roku spowodował wypadek w Imielinie w województwie śląskim. Jechał wówczas jako kierowca audi Q7, którym uderzył w samochód z Beatą Szydło na pokładzie. Ówczesny szef SOP Tomasz Miłkowski powiedział w rozmowie z TVN24, że „kierowca, który spowodował kolizję, był dwa lata w służbie SOP, a wcześniej przez pięć lat był kierowcą zawodowym”. Na uwagę, że wówczas nie ochraniał najważniejszych osób w państwie, tylko był kierowcą, generał odpowiedział, że w tym momencie jest kierowcą drugiego samochodu, asystującego z tyłu. – Wcześniej przejeździł tysiące kilometrów i nie zdarzył mu się wypadek – powiedział Miłkowski.

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że to właśnie Marcin W. siedział za kierownicą, gdy doszło do stłuczki w Starowej Górze. Według informacji dziennikarzy po wcześniejszym incydencie z Beatą Szydło trafił jedynie do zespołu zabezpieczającego wizyty osób ochranianych. Rzecznik SOP ppłk Bogusław Piórkowski nie chciał komentować medialnych doniesień podkreślając, że nie może zdradzić personaliów funkcjonariuszy.

Kolizja w Starowej Górze

W sobotę 14 września doszło do kolejnej już kolizji z udziałem pojazdu SOP (dawniej BOR). Pojazd wiozący funkcjonariuszy uderzył w samochód osobowy. Do zdarzenia doszło w okolicy Starowej Góry pod Łodzią. Reporterzy Radia Zet ustalili, że w zdarzeniu ranny został kierowca samochodu osobowego. Funkcjonariusze SOP opatrzyli jego ranę na głowie i zadzwonili po pomoc medyczną.