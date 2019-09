Ambasada USA ostrzega przed polskimi klubami. „Ofiary są wykorzystywane pod wpływem alkoholu”

Jak informuje ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, polskie kluby nocne to miejsca zdecydowanie odradzane zagranicznym gościom. Ostrzega, że można w nich stracić spore kwoty. „Obywatele USA padają ofiarą oszustw polegających na podawaniu drinków ze środkami odurzającymi oraz na zawyżaniu rachunków. Ofiary tych oszustw są zachęcane do wejścia do baru lub klubu obietnicami zniżek i promocji, a wewnątrz są wykorzystywane finansowo, będąc pod wpływem alkoholu” – piszą urzędnicy na stronie placówki dyplomatycznej.

Tehcniki stosowane przez oszustów wielokrotnie były opisywane w reportażach zarówno TVN24, jak i innych stacji. Polega to na tym, że klienci takich klubów go-go częstowani są drinkami, po których niezwykle szybko nadchodzi stan upojenia i utrata kontroli. Później podsuwa im się czytniki kart kredytowych i nakłania do przelewania dużych kwot. Czasem, z powodu rzekomych problemów z terminalem, dokonywanych w ten sposób jest kilka lub kilkanaście przelewów. Tego typu płatności są niemal niemożliwe do podważenia. Klienci sami wpisują PIN, co rejestrowane jest przez kamery w lokalach.

