Mieli promować Polskę, a na zdjęciu czeska Praga. Wpadek jest jednak więcej

Dotowana przez 17 państwowych spółek Polska Fundacja Narodowa powstała w lipcu 2016 roku z inicjatywy premier Beaty Szydło. W założeniu miała promować Polskę zagranicą – „budować poza granicami kraju markę, która nazywa się Polska”.

Jak informuje Onet, w 2017 roku PFN zaczęła współpracować z amerykańska firmą PR-ową White House Writers Group, która miała doradzać w sposobie prowadzenia profili w mediach społecznościowych. WHWG zarządza m.in. kontami PFN na Instagramie i YouTubie. „The Heart of Poland by the Polish National Foundation" – czytamy w opisie instagramowego profilu.

Od momentu rozpoczęcia działalności doszło do kilku wpadek. Najpoważniejsze z nich to: zilustrowanie postu z okazji Wielkanocy zdjęciem z czeskiej Pragi oraz zobrazowanie wpisu z gratulacjami dla Kamila Stocha zdjęciem, na którym widać narciarza wykonującego zupełnie inną dyscyplinę sportową. Oprócz tego na profilu, który miał promować Polskę, znajduje się wiele zdjęć, które wyglądają na zaczerpnięte z darmowych baz. W kilku przypadkach zostało to potwierdzone.

PFN opublikowała zdjęcie roweru. Zaznaczona lokalizacja wskazuje na to, że zostało wykonane w Olsztynie. Zdjęcie to pochodzi jednak z serwisu Pixabay



PFN korzysta z darmowej bazy zdjęć. To jeden z przykładów



PFN składa życzenia z okazji Wielkanocy. Publikuje zdjęcie z czeskiej Pragi



PFN gratuluje Kamilowi Stochowi. Na zdjęciu widać narciarza wykonującego powietrzną akrobację