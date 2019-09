Konin. Zaszyli w ciele 33-latki chirurgiczne narzędzie. Kobieta zmarła

– Niewątpliwie, jeśli chodzi o kierownika oddziału, muszę podjąć jakąś decyzję osobową. Będzie to zawieszenie go w wykonywaniu czynności służbowych – powiedział Leszek Sobieski, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Koninie. – Co do dalszych działań w stosunku do innych osób związanych z tą operacją, to będą adekwatne do ustalonego stopnia winy – dodał.

Jak poinformowała Aleksandra Marańda z Prokuratury Okręgowej w Koninie, zawiadomienie w tej sprawie złożyli w miniony piątek w konińskiej prokuraturze rejonowej krewni kobiety.

– Podjęto czynności sprawdzające, które prowadzone są w kierunku artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci oraz artykułu 160 Kodeksu Karnego, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – powiedziała.

Jak dodała prokurator, trwa gromadzenie materiału dowodowego. Analizowana będzie dokumentacja medyczna, powołani zostaną biegli, przesłuchani świadkowie, w tym m.in. siostra zmarłej, która składała zawiadomienie.