Była dziennikarka TVN walczy z nowotworem. „Lekarze-przyjaciele mówią, że byłoby lepiej za granicą”

Dziennikarka cierpi na zaawansowany nowotwór, lekarze jej stan określają, jako paliatywny. Ona sama za wszelką cenę stara się żyć nie tylko chorobą. – Dbałam o zdrowie, a jednak to się wydarzyło. Moja duma nie pozwala na to, żeby choroba mną zawładnęła – mówi Puślecka.

Codziennie pięćdziesiąt Polek słyszy diagnozę: rak piersi. Lekarze dwoją się i troją, lecząc tym, co finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. – W Polsce, na ile nas stać, prowadzimy bardzo dobre leczenie onkologiczne – mówi Jolanta Łuniewska–Bury z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi.

Kim jest Anna Puślecka?

Anna Puślecka przez lata była związana z mediami. Swoją karierę rozpoczęła w 1996 roku w TVP. W latach 2004-2012 pracowała w TVN - m.in. prowadziła swój program o modzie Musisz to mieć w TVN Style oraz przygotowywała materiały dla Dzień dobry TVN. W 2014 roku stworzyła własny blog o modzie DYKF - Do You Know Fashion. Współpracowała z wieloma magazynami modowymi m.in. "Harper's Bazaar" czy "Fashion Magazine".