„Urosła legenda, że wypadki powoduje duch”. „Nawiedzona droga” zostanie wyremontowana

– Dochodzi tam do wielu zdarzeń drogowych. Ten temat jest przez okolicznych mieszkańców znany. Mówię to z przymrużeniem oka, ale wokół drogi urosła legenda, że te wypadki powoduje duch. Ktoś nagrał filmik, na którym pojawiła się taka mglista smuga. Postanowiłem w tym roku postarać się o remont – powiedział Marcin Kula, radny powiatowy z Siedliska, w rozmowie z „Gazetą Lubuską". Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na remont drogi. Jakie prace zostaną wykonane? Będą to m.in. wymiana konstrukcji w miejscu największych zapadnięć oraz wyprofilowanie pobocza.

Duch z nagrania

Nagranie, na którym rzekomo widać postać ducha zostało opublikowane w serwisie YouTube w kwietniu 2010 roku. Autor trwającego niespełna minutę filmu, idzie w stronę przewróconego samochodu leżącego przy drodze. Na nagraniu po prawej stronie ekranu przez chwilę widoczna jest smuga białego światła, która przypominała wielu ducha. „Film nagrany zaraz po wypadku samochodowym. Przy nagrywaniu nie było żadnej zjawy!” – czytamy w opisie nagrania.