PFN zabiera głos ws. współpracy z firmą PR. „Prowadzone testowo profile”

Dotowana przez 17 państwowych spółek Polska Fundacja Narodowa powstała w lipcu 2016 roku z inicjatywy premier Beaty Szydło. W założeniu miała promować Polskę zagranicą – „budować poza granicami kraju markę, która nazywa się Polska”. Od samego początku jej istnienia dziennikarze zwracali jednak uwagę na marnotrawienie środków – m.in. na jacht, który miesiącami stoi w porcie, czy krajową kampanię billboardową, uderzającą w środowisko sędziowskie.

Jak informuje Onet, w 2017 roku PFN zaczęła współpracować z amerykańska firmą PR-ową White House Writers Group, która miała doradzać w sposobie prowadzenia profili w mediach społecznościowych. WHWG zarządza m.in. kontami PFN na Instagramie i YouTubie. „The Heart of Poland by the Polish National Foundation" – czytamy w opisie instagramowego profilu. Portal Onet.pl poinformował także, że w ciągu kilkunastu miesięcy Polska Fundacja Narodowa zapłaciła firmie PR ponad 5,5 mln dolarów.

PFN wydało oświadczenie

Polska Fundacja Narodowa wydała oświadczenie w sprawie. „Z ubolewaniem przyjmujemy fakt, że Grupa Onet wybiórczo i subiektywnie postanowiła wykorzystać współpracę Polskiej Fundacji Narodowej z White House Writers Group, aby zdeprecjonować i zdyskredytować podejmowane przez Fundację działania” – poinformował zarząd PFN. „Z niepokojem zauważamy, że inicjatywy podejmowane przez Polską Fundację Narodową, wspierające polską rację stanu, są intencjonalnie negowane przez portal należący do zagranicznego koncernu medialnego” – dodano.

„Po bezprecedensowym sukcesie projektu »Opowiadamy Polskę«, w ramach którego przypomnieliśmy całemu światu prawdę o prawdziwych sprawcach wybuchu II wojny światowej, spotykamy się z medialną odpowiedzią o charakterze politycznym i wyborczym. Jest to kolejna, obok wywiadów z kandydatami Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, próba wpływania na rzeczywistość polityczną w Polsce i brutalna operacja zaangażowania Polskiej Fundacji Narodowej w trwającą kampanię wyborczą” – poinformowano w dalszej części oświadczenia.

„Prowadzone testowo profile”

PFN zapewniła, że „wszelkie działania podejmowane przez White House Writers Group w ramach umowy są w całości transparentne, dostępne bez ograniczeń w raporcie FARA na domenie publicznej”. Polska Fundacja Narodowa poinformowała także, że „prowadzone testowo profile w mediach społecznościowych przez White House Writers Group były działaniem uzupełniającym w fazie pilotażowej i nie stanowiły zasadniczego przedmiotu porozumienia z Fundacją, a zostały przez Onet błędnie przedstawione jako bezpośredni i główny cel kooperacji”. „Zdecydowanie nie zgadzamy się z taką subiektywizacją przekazu i interpretowania działań instytucji społeczeństwa obywatelskiego w kategoriach gry wyborczej” – podsumowano.

Internauci tworzą przeróbki

Na koncie @heartsofpoland na Instagramie doszło do kilku wpadek. Najpoważniejsze z nich to: zilustrowanie postu z okazji Wielkanocy zdjęciem z czeskiej Pragi oraz zobrazowanie wpisu z gratulacjami dla Kamila Stocha zdjęciem, na którym widać narciarza wykonującego zupełnie inną dyscyplinę sportową. Oprócz tego na profilu, który miał promować Polskę, znajduje się wiele zdjęć, które wyglądają na zaczerpnięte z darmowych baz. W kilku przypadkach zostało to potwierdzone. Internauci zaczęli tworzyć własne przeróbki. Zobaczcie najciekawsze z nich.

