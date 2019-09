Okradał swoje konkubiny i nie tylko. Oszust matrymonialny wyłudził 10 mln złotych

Jak ustalili śledczy, 40-letni obecnie mężczyzna w okresie od 2006 do 2016 roku miał jednocześnie cztery konkubiny. Trzy z nich padły ofiarami oszustwa. „Tomasz K. wiążąc się z pokrzywdzonymi zapewniał je o swoim zaangażowaniu uczuciowym, obiecywał małżeństwo i jednocześnie ukrywał fakt pozostawania w związku z innymi kobietami” – relacjonuje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Trzy kobiety

Jedna z ofiar mężczyzny straciła dom o wartości ponad 400 tys. złotych, który został objęty zajęciem komorniczym. „Doszło do tego na skutek udzielenia mu pełnomocnictwa do rozporządzania nieruchomością, która została przez niego użyta jako zabezpieczenie pożyczki, której następnie nie spłacił. Ta sama pokrzywdzona pożyczyła podejrzanemu kwotę 70 tysięcy złotych, a także przekazała mu biżuterię wartą 10 tysięcy złotych” – czytamy w komunikacie prokuratury.

Kolejna konkubina podejrzanego brała i poręczała kredyty, z których środki trafiały do Tomasza K. Ponieważ kobieta nie spłaciła pożyczek, straciła mieszkanie o wartości ponad 200 tysięcy złotych i została zmuszona ogłosić upadłość konsumencką.

Trzecia pokrzywdzona pożyczyła podejrzanemu łącznie przeszło 250 tysięcy złotych. Udzieliła także zabezpieczenia zaciągniętej przez niego pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki na należącym do niej domu o wartości około 1 miliona złotych. Zobowiązania podejrzanego nie zostały spłacone, a dom pokrzywdzonej został zajęty przez komornika.

Nie tylko konkubiny

To nie koniec przestępczej działalności Tomasza K. Prokuratura ustaliła, że mężczyzna naciągał nie tylko konkubiny, ale też troje innych pokrzywdzonych, z którymi miał kontakty handlowe. 40-latek zawierał z nimi umowy pożyczek, których następnie nie spłacał, bądź spłacał jedynie częściowo. W ten sposób wyłudził łącznie około 830 tysięcy złotych.

„Całkowita szkoda wyrządzona przez Tomasza K. kobietom, z którymi pozostawał w związku oraz innym pokrzywdzonym, w tym wysokość zaciągniętych przez nich zobowiązań, to blisko 10 milionów złotych” – podsumowuje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego skuteczny wniosek o aresztowanie podejrzanego na okres dwóch miesięcy od dnia zatrzymania.

