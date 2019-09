Hejtował uczniów, że tworzą kolejki w Lidlu. Zorganizowali nietypowy protest

Jeden z mieszkańców Zielonej Góry poskarżył się w mediach społecznościowych na uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych. Jak stwierdził, uczniowie chodzą podczas przerw do pobliskiego Lidla znajdującego się przy ulicy Staszica i tworzą długie kolejki. „Hejt na elektron, że znów jest ich dużo w Lidlu i mieszkańcy nie mogą iść spokojnie na zakupy po wakacjach” – napisał.

Tym samym zirytował młodzież z zespołu szkół. Uczniowie postanowili zorganizować akcję protestacyjną, w ramach której masowo przyszli na zakupy do Lidla. Oczywiście wszyscy podczas jednej, długiej przerwy o godzinie 11:20. Niektórzy z nich nie mieli zamiaru nic kupować. Chcieli pokazać niezadowolonemu mieszkańcowi Zielonej Góry, że to nie oni są problemem i nie ich winą są kolejki do kas w sklepie.

Po tym, jak w Lidlu pojawiło się kilkuset uczniów, kierownictwo sklepu wezwało na miejsce straż miejską oraz policję, aby zapewnić porządek. Dodatkowo zamknięto od wewnątrz drzwi, aby kolejne osoby nie mogły wejść do sklepu.

