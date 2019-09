Janusz Korwin-Mikke: LGBT jest znacznie groźniejsze niż zagrożenia klimatyczne

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w programie „Wydarzenia i opinie” na antenie Polsat News byli Joanna Senyszyn i Janusz Korwin Mikke. – Czy ideologia LGBT i gender są zagrożeniem i niebezpieczeństwem? – zapytał polityków dziennikarz. – To jest znacznie groźniejsze niż zagrożenie klimatyczne – odpowiedział Janusz Korwin-Mikke.

Inne zdanie w tej sprawie miała Joanna Senyszyn. – Chcą mieć takie same prawa, jak wszystkie heteroseksualne Polki i heteroseksualni Polacy – stwierdziła polityk, mówiąc o osobach ze środowiska LGBT. Senyszyn dodała, że „w 15 krajach UE są związki partnerskie lub małżeństwa partnerskie i tam rodzina świetnie się ma”. W dalszej części programu Janusz Korwin-Mikke postawił zaskakującą tezę. – Ci geje – nie mylić z homosiami, bo to zupełnie co innego, bardzo wielu gejów, to nie są w ogóle homoseksualiści, udają, bo to się opłaca – są opłacani z Zachodu, żeby rozwalić społeczeństwo – powiedział polityk.

