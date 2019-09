Sprzedaż leku Ranigast wstrzymana. Pacjenci są proszeni o kontakt z lekarzem

Główny Inspektor Farmaceutyczny otrzymał informację o zidentyfikowaniu zanieczyszczenia N-Nitrozodimetylenoaminą (NDMA), w niektórych produktach leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinum, znajdujących się w obrocie na rynkach innych państw. Po analizie zebranego materiału GIF uznał, że prewencyjne wstrzymanie w obrocie wszystkich produktów leczniczych zawierających wspomnianą substancję będzie w interesie społecznym. Oznacza to, że do momentu uzyskania potwierdzenia jakości tych produktów ich sprzedaż została wstrzymana we wszystkich hurtowniach i aptekach. Jednocześnie GIF informuje, że pacjenci posiadający produkty z poniższej listy powinni w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem, by omówić dalszy sposób terapii.

Decyzje wstrzymujące dotyczą:

Raniberl Max, tabletki powlekane 150 mg

Ranic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji 10 mg/ml

Ranigast Max, tabletki powlekane 150 mg

Ranigast Fast, tabletki musujące 150 mg

Ranigast, tabletki powlekane 150 mg

Ranigast, roztwór do infuzji 0,5 mg/ml

Ranigast Pro, tabletki powlekane 75 mg

Ranimax Teva, tabletki powlekane 150 mg

Ranitydyna Aurovitas, tabletki powlekane 150 mg

Riflux, tabletki musujące 150 mg

Solvertyl, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml

Czytaj także:

GIS ostrzega przed bakteriami w serze. Wycofano dwie partie produktu