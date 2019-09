Trzy osoby zatrzymane za handel ludźmi w Słupsku. Ofiary pochodziły z Ugandy

Dwoje zatrzymanych, 29-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta, to obywatele Belgii, mieszkający na co dzień w powiecie słupskim. Trzecim z zatrzymanych jest 45-letni obywatel Polski z woj. mazowieckiego.

W śledztwie prowadzonym od kwietnia tego roku ustalono, że do pracy w Polsce podstępnie zwerbowano 9 obywatelek Ugandy będących w trudnej sytuacji materialnej. Kobietom oferowano korzystne zatrudnienie z zakwaterowaniem. Jednak warunki, w jakich wykonywały one pracę, nie odpowiadały wcześniejszym zapewnieniom. Podejrzanym zarzuca się, że od stycznia do kwietnia tego roku przymuszali kobiety do pracy, stosowali wobec nich przemoc psychiczną i wykorzystywali powstały stosunek zależności.

Do zatrzymania dwojga obywateli Belgii doszło 11 września w powiecie słupskim, 45-letni Polak został 17 września zatrzymany w Warszawie. Na wniosek Prokuratury Okręgowej Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wobec Belgów postanowienia o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Na poczet przyszłych kar pieniężnych i roszczeń odszkodowawczych zabezpieczono na ich mieniu majątek o wartości 200 tysięcy złotych. Wobec trzeciego zatrzymanego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł i zakaz opuszczania kraju.

Za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

