Atak na komendzie w Rybniku. Napastnik zaatakował młotkiem i zranił nożem recepcjonistkę

Do ataku w ogólnodostępnym holu Komendy Miejskiej Policji w Rybniku doszło w poniedziałek 23 września około godz. 10:00. Do budynku wszedł mężczyzna, który trzymał w ręku młotek i próbował zaatakować nim 49-letnią recepcjonistkę. Kobiecie udało się uciec zza kontuaru, ale mężczyzna ruszył za nią i zranił ją nożem. Wtedy do akcji wkroczył policjant pełniący służbę na stanowisku zastępcy dyżurnego, który obezwładnił i zatrzymał mężczyznę.

Ranna kobieta trafiła do szpitala miejskiego w Rybniku. Jej stan jest stabilny. „Minister Mariusz Kamiński polecił Komendantowi Głównemu objęcie poszkodowanej i jej rodziny wszelką pomocą” – napisało MSWiA na Twitterze.

Okazało się, że napastnikiem jest 63-letni mieszkaniec Rybnika, który nie był do tej pory karany. Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty, które miał przy sobie. Zabezpieczono również nagranie z kamer monitoringu. Napastnik zostanie przebadany na obecność alkoholu i innych substancji odurzających. Z wstępnych informacji wynika, ze nie znał swojej ofiary.

Czytaj także:

Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej groził Katarzynie Lubnauer. Sejm potwierdza