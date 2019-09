Krzysztof Czabański złożył pozew przeciwko Facebookowi. „Pełni rolę głównego cenzora”

O swoich działaniach Krzysztof Czabański poinformował na konferencji prasowej. – Dzisiaj rano złożyłem pozew w Pierwszym Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Facebookowi, za łamanie konstytucyjnej zasady wolności słowa w Polsce – powiedział cytowany przez portal tvp.info. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych dodał, że „Facebook powinien stosować się do naszego prawa a stosuje wyraźnie prawo, które pamiętamy z systemu totalitarnego, czyli zapisy na nazwiska” . Jego zdaniem wspomniany portal społecznościowy „pełni rolę głównego cenzora w mediach społecznościowych” i kieruje się „niczym innym, jak swoim widzimisię” .

Czabański przypomniał, że w czasach PRL-u funkcjonowała cenzura dotycząca pewnego rodzaju tematów, co teraz jego zdaniem występuje również na Facebooku. Dodał, że dawniej miał miejsce „zapis na nazwisko, co oznaczało, że cokolwiek dana osoba by nie powiedziała czy napisała, to nie mogło się ukazać” . – I podobnie postępuje Facebook – dodał. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych, który kandyduje do Sejmu z listy PiS, mówił także o sygnałach o tym, że Facebook „ w sposób dowolny promuje, bądź nie promuje, rozpowszechnia, bądź nie rozpowszechnia różnego rodzaju posty” . – Niezależnie od tego, jakiej treści jest post, to ze względu na to, że jest to post z mojego konta poselskiego, jest on niezatwierdzany do rozpowszechniania na podstawie mętnego regulaminu, który nie określa kryteriów, jakim musi podlegać post rozpowszechniany przez Facebooka – podsumował.