W nocy temperatura spadnie nawet do -3℃. Jak będzie we wtorek?

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem na krańcach zachodnich wzrastające do dużego. W Tatrach i Beskidzie Żywieckim zachmurzenie początkowo duże i zanikające opady deszczu. Miejscami utworzą się mgły, zwłaszcza na południu, zachodzie i w centrum kraju, ograniczające widzialność do 200 m. W rejonie występowania mgieł możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od 0°C miejscami na północnym wschodzie do około 6°C w centrum i 10°C, 11°C na krańcach zachodnich. Na Podlasiu, Suwalszczyźnie i lokalnie na Mazurach przygruntowe przymrozki do -3°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, na południu kraju miejscami zmienny.

Pogoda na wtorek 24 września

W dzień na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, zwłaszcza po południu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe. Rano na południu, zachodzie i w centrum kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonie występowania mgieł możliwe początkowo zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 14°C na Suwalszczyźnie do około 20°C w centrum i 23°C miejscami na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, na zachodnie kraju także południowy lub miejscami słaby, zmienny.

W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, postępujące od zachodu w głąb kraju. Temperatura minimalna od 2°C na północnym wschodzie do około 10°C w centrum i 13°C na zachodzie kraju. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni, na zachodzie kraju także południowy i południowo-zachodni.