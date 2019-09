W wiezieniu zaplanowali porwanie kobiety. CBŚP udaremniło ich zamiary

Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mężczyźni mieli się przygotowywać do porwania do połowy sierpnia 2019 roku. Pomysł miał się zrodzić w jednym z więzień, gdzie podejrzani odsiadywali kary pozbawienia wolności. Zleceniodawcą przestępstwa miał być mężczyzna nadal przebywający w więzieniu, a wykonawcami jego ówcześni współosadzeni, którzy zakończyli już odbywanie kary.

W trakcie przygotowań do porwania mężczyźni zaopatrzyli się m.in. w paralizator, pałkę teleskopową i kajdanki. Wszystko to miało zostać użyte w celu obezwładnienia ofiary oraz wymuszenia okupu. Jak informuje policja, jeden z podejrzanych wcześniej karany był za wyjątkowo bezwzględne i sadystyczne czyny. Dlatego też po ustaleniu, że mężczyźni szykują się do porwania, policjanci nie tracili czasu i przystąpili do działania. Musieli jak najszybciej zebrać materiał dowody, a zarazem zadbać o bezpieczeństwo kobiety. Ostatecznie operacja zakończyła się powodzeniem - funkcjonariusze z CBŚP we Wrocławiu zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 38 do 45 lat.

Galeria:

CBŚP udaremniło porwanie

W prokuraturze zatrzymanym przedstawiono zarzuty dot. usiłowania uprowadzenia osoby dla okupu w zbiegu z wymuszeniem rozbójniczym. Wobec wszystkich trzech podejrzanych wrocławski sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Według ustaleń śledczych z CBŚP i prokuratury zabezpieczone przedmioty mogły być wykorzystane do popełnienia innych przestępstw, w tym wymuszenia rozbójniczego. Okoliczności tej sprawy również szczegółowo analizują funkcjonariusze.