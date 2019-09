Mężczyzna miał podpalić dom, w którym znajdowała się jego rodzina. Trwa obława

Policjanci z Międzychodu poszukują 60 letniego Jacka D., mieszkańca Kaplina. Do postu opublikowanego w mediach społecznościowych zostało dołączone zdjęcie podejrzanego o dokonanie przestępstwa z artykułu 163 Kodeksu karnego, mówiącego o „sprowadzeniu zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób”. 60-latek miał podpalić dom, w którym znajdowała się jego rodzina. Jak informuje Onet, w wyniku zdarzenia nikomu nie stała się krzywda.

Po dokonaniu przestępstwa mężczyzna miał uciec do lasu. – W poszukiwaniach udział bierze około 160 policjantów. Do sprawdzenia jest rozległy teren Puszczy Noteckiej. Naszym zadaniem jest zatrzymanie podejrzewanego i doprowadzenie do prokuratury – poinformował w rozmowie z Onetem mł. asp. Waldemar Rymarski z policji w Międzychodzie.

Osoby znające miejsce pobytu poszukiwanego lub posiadające informacje mogące przyczynić się do jego zatrzymania, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Z funkcjonariuszami można się kontaktować pod numerem telefonu 95 748 8211 lub 519 064 738.



