Premier Morawiecki pochwalił się MMoji. Używa ich na Facebooku

„Tak to jest, jak się ma w zespole wielu młodych ludzi. Świetnie pracują, wszystkiego dopilnują. Ale żarty i żarciki trzymają się ich nieustannie. Dzisiaj padło na mnie. Zrobili moje własne emoji. Nazwałem je MMoji”– napisał Mateusz Morawiecki na Facebooku, dołączając zdjęcia piktogramów, które służą do wyrażania emocji w mediach społecznościowych. Szef rządu miał już okazję użyć „MMoji” w komentarzu pod postem, gdzie jeden z internautów podziękował mu za zorganizowanie transportu lotniczego dla polskich siatkarzy. „Kapitalne. Ale i Szef ma poczucie humoru bardzo duże i dystans do swojej osoby. Wspaniale. Pod władzą takiego Przełożonego pracuje się fantastycznie. Praca jest przyjemnością” – czytamy w kolejnym z komentarzy.

Początki na Facebooku

Pierwszy post na facebookowym profilu Mateusza Morawieckiego pojawił się 19 sierpnia wieczorem. Było to zdjęcie profilowe premiera, które doczekało się już kilkuset reakcji. „Silne państwo mierzy się nie tylko siłą gospodarki albo siłą rodzin. Silne państwo to też siła argumentów, żywa dyskusja między Polakami, którzy dzięki Facebookowi aktywnie włączają się w umacnianie demokracji nad Wisłą, w budowanie rzetelnego przepływu informacji z regionu do regionu, od osoby do osoby” – napisał szef rządu.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że postara się za pośrednictwem Facebooka dzielić swoimi przemyśleniami na temat przyszłości Polski oraz propozycjami dla Śląska, gdzie ubiega się o mandat posła. „W końcu nowoczesność i bogactwo Śląska to jeden z kluczowych warunków nowoczesnej i bogatej Polski. Ufam, że nie zabraknie mi czasu, abym dzielił się też tym, co daje mi radość i spełnienie poza pracą” – dodał.

Premier opublikował także słynne zdjęcie, na którym widać, jak korzysta z telefonu siedząc za Elżbieta II. „Wiadomo, nie będę na Facebooku od rana do wieczora, ale jeśli tylko nadarzy się okazja, będę czytał wpisy, szukał ciekawych komentarzy i brał do serca każdą życzliwą opinię. Nawet w trakcie ważnych spotkań” – podsumował.

