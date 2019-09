„Rp” o powiązaniach Bosaka z austriackimi ekstremistami. Polityk Konfederacji zaprzecza

W wywiadzie dla kanału Centrum Edukacyjnego Powiśle na YouTube Krzysztof Bosak opowiedział o spotkaniu z austriacką młodzieżą patriotyczną. – Byłem w Austrii na wzgórzu Kahlenberg, rozmawiałem również z przywódcami austriackiej młodzieży o orientacji konserwatywno-narodowej, oni nawet organizowali marsz wspólnie z polską mniejszością we Wiedniu, upamiętniający wiktorię wiedeńską – mówił polityk Konfederacji, którego słowa cytuje „Rzeczpospolita”.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że działacz miał na myśli austriacki Ruch Tożasamościowy (Identitaere Bewegung Oesterreich). Jest to nacjonalistyczna i antyimigrancka organizacja, której członkowie w 2018 roku byli oskarżeni o działanie w grupie przestępczej. Ponadto, szef Ruchu Tożsamościowego Austrii – Martin Sellner – otrzymał wyjątkowo wysoki datek od osoby, która nazywała się tak samo jak sprawca zamachu w Christchurch, w wyniku którego zginęło 50 osób. Informację potwierdził Hansjoerg Bacher, rzecznik prokuratury w Grazu. W odpowiedzi na zarzuty Sellner opublikował film na YouTube, w którym powiedział, że otrzymał darowiznę od mężczyzny i że policja skontrolowała jego dom w związku z możliwymi powiązaniami z napastnikiem. – Nie jestem członkiem organizacji terrorystycznej. Nie mam nic wspólnego z tym mężczyzną, poza tym, że biernie otrzymałem od niego darowiznę – tłumaczył.

Co na to Krzysztof Bosak?

Polityk Konfederacji, który sam informował w mediach społecznościowych, że we wrześniu 2018 r. spotkał się z Philippem Huemerem, działaczem Identitaere Bewegung Oesterreich, tłumaczył, że nie ma żadnych związków tym ugrupowaniem. - Obserwuję ją tylko, podobnie jak dziesiątki innych ruchów eurosceptycznych i konserwatywnych w Europie. Spotkanie z Philippem Huemerem świadczy wyłącznie o tym, że prowadzę szeroką działalność społeczną. Przykładowo ostatnio byłem w Brukseli i spotkałem się przedstawicielami wszystkich grup w europarlamencie, które mają profil prawicowy - wyjaśnił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Kim są identytaryści?

Ruch Tożsamościowy Austrii wiąże się z tzw. identytaryzmem. Jest to nurt związany z ruchem Europejskiej Nowej Prawicy, którego główny postulat to zachowanie kulturowej tożsamości jako centralnej zasady ideologicznej. To właśnie czynniki etniczno-kulturowe odgrywają w opinii identytarystów kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństw. Identytaryści podkreślają konieczność obrony etnicznych Europejczyków jako odrębnego ludu. W związku z tym krytykują napływ migrantów oraz globalizację. Podkreślają także wagę utrzymania dobrostanu ludzi ponad wzrostem gospodarczym czy innymi czynnikami ekonomicznymi.