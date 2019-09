Rzecznik generalny TSUE wydał opinię ws. pytań prejudycjalnych. Zbigniew Ziobro komentuje

„Zdaniem rzecznika generalnego Evgeniego Tancheva Trybunał powinien orzec, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczące krajowych przepisów wprowadzających nowy model postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce są niedopuszczalne” – czytamy na stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do opinii rzecznika generalnego TSUE odniósł się na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro.

– Stanowisko jest zgodne z wcześniejszym stanowiskiem Komisji Europejskiej w tej sprawie. Jeżeli możemy o czymś mówić, to na pewno o blamażu sędziów, którzy te pytania skierowali. Bo – po pierwsze – ta odpowiedź pokazuje brak wystarczającej wiedzy prawnej po stronie sędziów, którzy te pytania formułowali, a po drugie, potwierdza upolitycznienie tych sędziów, którzy instrumentalnie wykorzystują prowadzone sprawy do de facto walki politycznej z rządem, który przeprowadza reformę sądownictwa i dzieje się to ze szkodą dla spraw, które były prowadzone, bo zostały zawieszone – powiedział minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro dodał, że „jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w zakresie reformy polskiego sądownictwa, polskiej prokuratury”. – Jeżeli chodzi o prokuraturę, to udało nam się już niemało uzyskać. Świadczą o tym fakty. Jeśli porówna się skuteczność prokuratury w przejmowaniu majątków przestępców w okresie, kiedy ostatni raz prokuratorem generalnym był przedstawiciel PO, to na cały rok była to kwota 160 mln złotych. W tym roku, do końca sierpnia prokuratura zajęła majątek liczony w kwocie 3 mld 300 mln złotych, a rok jeszcze nie dobiegł końca. To pokazuje najlepiej, że pewne działania, które już podjęliśmy, przynoszą rezultaty – stwierdzi polityk na konferencji prasowej we Wrześni.