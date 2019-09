Prezydent Duda był pytany o Donalda Tuska. „Każdego konkurenta szanuję”

Andrzej Duda przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawił się m.in. w siedzibie ONZ-etu. Prezydent odbył również krótkie, bo trwające 35 minut, spotkanie z Donaldem Trumpem. Zdradził, że głównym tematem była współpraca wojskowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Pytany o to, czy podczas rozmowy pojawiły się jakieś różnice zdań, Andrzej Duda stwierdził, że nie ma z amerykańskim prezydentem „tematów, w których nie mieliby wspólnego stanowiska” . – Bardzo lubię też wysłuchać opinii pana prezydenta Donalda Trumpa na różne kwestie właśnie związane z tą wielką polityką światową – dodał. Stwierdził również, że amerykański prezydent jet „człowiekiem bardzo sympatycznym” .

„Wow, ale wam idzie w Polsce bardzo dobrze”

Jednym z tematów poruszanych podczas wywiadu była procedura impeachmentu Donalda Trumpa w związku z podejrzeniami o szukanie na Ukrainie niewygodnych informacji o Joe Bidenie. – To wewnątrzamerykańskie sprawy, więc trudno mi je komentować. Sprawa na pewno zostanie zbadana w szczegółach. Natomiast proszę też pamiętać, jaki mamy moment: w Stanach zaraz się rozpocznie kampania prezydencka – to już trochę wygląda jak element kampanijny – zauważył Andrzej Duda. Po chwili prowadzący rozmowę dziennikarz w nawiązaniu do kwestii wyborów prezydenckich zapytał polskiego prezydenta, czy chciałby, by jego rywalem w walce o reelekcję był Donald Tusk. – Na pewno będą różni kandydaci, tak jak zawsze są kandydaci w wyborach prezydenckich. Każdego konkurenta szanuję, zakładam, że każdy startuje, by zrealizować swoją wizję rozwoju naszego kraju, także swoją wizję prezydentury. Podchodzę do tego z dużym szacunkiem – stwierdził Andrzej Duda.

Emmanuel Macron kilka dni temu stwierdził, że Polska blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej w ochronie środowiska. Co na to polski prezydent? – Uważam, że była to wypowiedź co najmniej nieelegancka, bo nie jest to wypowiedź zgodna z prawdą. Przeprowadziliśmy konferencję COP24 w zeszłym roku w Katowicach. Ta wielka światowa konferencja klimatyczna zakończyła się sukcesem – podkreśliła głowa państwa. Dodał, że cele rozwojowe i ochrony klimatu powinny być realizowany w taki sposób, żeby to „nie zaszkodziło obywatelom” . – To ma być tak prowadzone, aby ludzie nie tracili pracy, aby nie ubożeli na skutek działań, które są podejmowane, a pan Prezydent Macron zna to najlepiej, bo kiedy zaczął podnosić de facto ceny energii w kraju, w związku właśnie z kwestiami klimatycznymi, mówimy przede wszystkim o paliwach, to natychmiast miał żółte kamizelki, bo ludzie zaczęli protestować, że ich poziom życia bardzo spadł przez podwyżki cen, więc on to powinien najlepiej rozumieć – dodał.

Dziennikarz zapytał Andrzeja Dudę o to, jak nasz kraj jest postrzegany za granicami kraju. Prezydent podkreślił, że Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co jest dostrzegane szczególnie w Europie. – Bardzo też doceniany jest nasz rozwój gospodarczy – to słyszę właściwie za każdym razem: wow, ale wam idzie w Polsce bardzo dobrze – podsumował.