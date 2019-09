Premier zachęca, by „skasować PiS”? Internauci wykorzystali słowa Mateusza Morawieckiego

Podczas spotkania w Piekarach Śląskich Mateusz Morawiecki zwrócił się bezpośrednio do wyborców. – Nie pozwólcie, żeby 13 października tylko drzewa mieniły się coraz to bardziej kolorowymi barwami. Również nasza przyszłość musi się przedstawiać się w różnych, ale kolorowych barwach. I dlatego bardzo gorąco zachęcam wszystkich państwa do tego, żebyście rozmawiali za waszymi znajomymi, sąsiadami, którzy się jeszcze wahają, zastanawiają na kogo zagłosować – podkreślił premier cytowany przez 300 polityka.pl. Szef rządu dodał, że nadchodzące wybory są „najważniejszymi wyborami od 30 lat” .

#SkasujPiS

Premier posłużył się również terminologią znaną osobom korzystającym z komunikacji miejskiej. – Zapraszam wszystkich, żeby w najbliższych tygodniach zmobilizować się, zaangażować i na tym przystanku, który będzie kluczowy 13 października, żebyśmy skasowali bilet z nazwą PiS. Bo od tego zależy przyszłość Polski – powiedział Mateusz Morawiecki. Te słowa zostały szybko przekute w słowa „skasować PiS”, które szybko stały się popularnym hashtagiem na Twitterze i zaczęły żyć własnym życiem. Wbrew intencjom Mateusza Morawieckiego, jego wypowiedź nie została wykorzystana przez zwolenników PiS, a wyborców opozycji.

Hashtag #SkasujPiS jest chętnie używany szczególnie przez tych internautów, którzy w nazwie profilu posługują się hasłem „Silni Razem”, towarzyszącym kampanii Koalicji Obywatelskiej. Użytkownicy Twittera chętnie przejęli słowa premiera zachęcając do tego, by 13 października pójść do urn i odsunąć PiS od władzy.

#SkasujPiS



#SkasujPiS



#SkasujPiS



#SkasujPiS



#SkasujPiS