Homoseksualni politycy będą zmuszeni ujawnić partnerów? Zwrot ws. ustawy o jawności majątków

Jeżeli ustawa o jawności majątków polityków zostanie przyjęta, partnerzy polityków pozostający w związkach nieformalnych, również musieliby ujawnić swoje majątki. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że dotyczyłoby to zarówno polityków pozostających w związkach hetero-, jak również homoseksualnych. O sprawie pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. – Oświadczenie majątkowe według proponowanych przepisów ujawniłoby partnerów polityków wraz z ich majątkami. (…) W przypadkach związków par homoseksualnych mogłoby dojść do wielu niezamierzonych coming outów osób żyjących w nieformalnych związkach partnerskich – komentuje mec. Anna Mazurczak z kancelarii prawnej Knut Mazurczak, specjalizującej się w ochronie praw osób LGBT.

Do sprawy odniósł się także Krzysztof Śmiszek, polityk Wiosny i jednocześnie partner Roberta Biedronia. – Obawiam się, że jest tutaj kręcony bat na przeciwników politycznych. Może chodzi, o to, aby służby miały pretekst do wzięcia pod lupę partnerów polityków. Potem sąd będzie rozstrzygał, kto z kim pozostaje w faktycznym związku i relacjach. Przy okazji pojawią się próby kompromitowania osób, które nie żyją w takim modelu rodziny, o którym wspominał Jarosław Kaczyński – powiedział. Słowa polityka cytuje Wirtualna Polska.