Rzucił na chodnik łupinę słonecznika. Musiał stanąć przed sądem

Sławomir Żukowski w drodze na mecz rzucił na chodnik łupinę po pestce słonecznika. Jego zachowanie obserwował policjant na służbie, który chciał ukarać mieszkańca Szczecina mandatem w wysokości 250 złotych za zaśmiecanie miasta. Ponieważ mężczyzna odmówił jego przyjęcia, sprawa została skierowana do sądu. – Patrząc przez pryzmat łupinki słonecznika, to powinniśmy też iść na orszak, w którym są rzucane kwiaty albo pod budkę z kebabem i tam ewentualnie ukarać wszystkich, którym upadł jeden, dwa lub trzy kęsy mięsa, bądź, nie daj Boże, sałatki. To w tym momencie też jest bardzo mocne zaśmiecenie – tłumaczył Sławomir Żukowski.

Jego pełnomocnik – Zbigniew Barwina – przekonywał, że zachowanie policjanta było nadgorliwe, a miejsce, w którym mężczyzna rzucił łupinę trudno zaliczyć do najbardziej czystych regionów miasta. Prawnik podkreślał, że w kontekście wyrzucenia jednej łupinki trudno mówić o zaśmiecaniu.

Szczecińskiego sądu te tłumaczenia nie przekonały i uznał, że mężczyzna faktycznie dopuścił się zarzucanego mu czynu. – Każdy z nas może sobie pomyśleć, że jedna łupinka słonecznika, jeden wypalony papieros, jeden bilet, to jest nic. To by znaczyło przyzwolenie i w tym momencie każdy z nas mógłby to zrobić. Efekt byłby taki (...), że brodzilibyśmy w śmieciach, tudzież w kompoście, jeśli się powołujemy na biodegradowalne łupiny – wyjaśniła Barbara Rezmer z Sądu Rejonowego w Szczecinie.

Jak podaje Polsat News, Sławomir Żukowski będzie musiał pokryć koszty sądowe wynoszące 100 złotych. Wyrok jest nieprawomocny.