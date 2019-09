„To po prostu nieprawda”. Rzecznik Andrzeja Dudy reaguje na tekst „Jewish Insider”

W czwartek 26 września na portalu „Jewish Insider" pojawił się tekst zatytułowany: „Polski prezydent mówi, że Izrael jest odpowiedzialny za ostatnie antysemickie ataki w Polsce". „Według kilku uczestników spotkania Duda zasugerował, że słowa izraelskiego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza na temat polskiego antysemityzmu były »upokarzające« i stały się przyczyną nasilenia antysemickich ataków wobec Żydów w Polsce” – czytamy w artykule wciąż widniejącym na stronie internetowej „Jewish Insider”.

Przypomnijmy – w lutym 2019 roku Izrael Katz stwierdził, cytując słowa Icchaka Szamira, że „ Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. – Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Byli Polacy, którzy kolaborowali z nazistami. O tym mówił też były premier Icchak Szamir, wspominając historię swojego zamordowanego ojca. Icchak Szamir, któremu Polacy zamordowali ojca, powiedział: Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. I nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych – oświadczył wówczas Israel Katz.

„To po prostu nieprawda”

Do treści artykułu „Jewish Insider" odniósł się Błażej Spychalski. „Cytat jest nie tylko niedokładny. To po prostu nieprawda. Prezydent Andrzej Duda nigdy nie powiedział, że »Izrael jest odpowiedzialny za ostatnie antysemickie ataki w Polsce«". Wszyscy uczestnicy wspomnianego spotkania mogą to potwierdzić. »Jewish Insider« to wymyślił” – napisał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta.

