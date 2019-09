Nie będzie dodatkowych badań dla seniorów. Agencja podlegająca ministerstwu podała zaskakujący powód

Zgodnie z zapowiedziami Rafała Trzaskowskiego, w Warszawie miał zostać wprowadzony program darmowych badań profilaktycznych dla seniorów w wieku 70 oraz 80 lat. Pomysł nie zostanie jednak wprowadzony w życie, ponieważ nie zyskał akceptacji Ministerstwa Zdrowia i podległej mu Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji. W uzasadnieniu agencja tłumaczyła, że grupa docelowa została źle dobrana.„ Powyższe działania mogą wręcz skutkować nad wykrywalnością poszczególnych jednostek chorobowych, co może przyczyniać się do pogłębienia trudności w dostępie do świadczeń NFZ oraz negatywnie wpływać na pacjenta, powodując niepokój i dyskomfort związany z fałszywie pozytywnym wynikiem badań” – napisano.

Decyzji resortu nie rozumie prezydent stolicy. – Pieniądze są nasze, my pieniądze na to przewidzieliśmy. Tylko rząd się boi, że jeżeli się ludzie przebadają, to później będą chodzić do lekarza, co jest absurdalne, bo chodzi właśnie o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której profilaktyka będzie mogła być szybciej wykonana. Wszyscy specjaliści wiedzą, że to pomaga, jeżeli chodzi o obciążenie systemu zdrowia, bo to pomaga w szybkim wykrywaniu chorób i w rzetelnym podejściu do zdrowia. Rząd ma tutaj bardzo dziwne stanowisko, którego ja nie rozumiem – stwierdził Rafał Trzaskowski. – Trudno mi sobie wyobrazić, że biegli specjaliści mówią: Nie badajmy się, bo będą dłuższe kolejki u lekarza, a jeśli tacy specjaliści doradzają rządowi, to nie dziwię się, że w takim stanie jest służba zdrowia – dodał polityk PO.

