Zmiana czasu na zimowy 2019. Kiedy przestawimy zegarki?

Czas letni ustawiamy zawsze w ostatnią niedzielę marca. Wtedy wskazówki naszych zegarków przestawiamy o godzinę do przodu i śpimy krócej. Z kolei czas zimowy zmieniamy w ostatnią niedzielę października. Wówczas wskazówki przestawiamy z godziny 3 na godzinę 2 - śpimy tym samym dłużej. Kiedy przestawiamy czas na zimowy w 2019 roku? Nastąpi to z soboty 26 października na niedzielę 27 października.

Dlaczego zmieniamy czas?

Wprowadzenie czasu letniego, tj. przesuwanie wskazówek zegarów o godzinę do przodu w okresie wiosenno-letnim, jako pierwszy proponował podobno Benjamin Franklin w XVIII. Miało to pomóc lepiej dopasować czas aktywności człowieka do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego i przynieść oszczędności. Dlatego też czas letni określa się w języku angielskim, jako „czas oszczędzający światło dzienne”. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949, 1957-1964, a od 1977 r. stosuje się ją nieprzerwanie. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Poprzednie obowiązywało do 2016 roku. Na początku listopada 2016 roku rząd wydał rozporządzenie, które przedłuża stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.

Zniesienie zmiany czasu

We wtorek 26 marca PE zagłosował za zniesieniem zmiany czasu. Nowe regulacje wejdą w życie od 2021 roku. W sierpniu Komisja Europejska uruchomiła konsultacje online, w których każdy internauta mógł wypowiedzieć się na temat zmiany czasu. „W odpowiedzi na wnioski obywateli, Parlamentu Europejskiego i niektórych państw członkowskich UE, Komisja postanowiła zbadać funkcjonowanie obowiązujących obecnie ustaleń dotyczących czasu letniego i ocenić, czy należy je zmienić” – napisano w opublikowanym formularzu KE. Wyniki ankiety, w której wzięło udział 4,6 mln osób wskazały na to, że aż 84 proc. respondentów chce zniesienia zmiany czasu.