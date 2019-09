Tragedia na Manaslu. Nie żyje polska himalaistka Rita Bladyko

50-letnia Rita Bladyko została znaleziona martwa w sobotę około godz. 7:30 przed swoim namiotem w C3 na Manaslu (8156 m n.p.m.), ósmym pod względem wysokości szczycie Ziemi.

Magdalena Gorzkowska poinformowała w poście, że Ritę Bladyko spotkała około 500 metrów powyżej jednego z obozów. „Jej stan był bardzo nieciekawy, nie wiedziała kim jest i gdzie jest. Udało mi się namówić ją, że trzeba koniecznie schodzić w dół (...) Zadzwoniłam do bazy i powiedziałam,że koniecznie trzeba Ritę ściągnąć na dół helikopterem” – czytamy. Gorzkowska zdobyła szczyt w piątek bez użycia tlenu z butli. „Szef bazy powiedział, że zaciągną ją do C3 i tam przyleci heli. W C4 dopilnowałam, by dostała tlen z butli, herbatę i ciepły śpiwór. Widziałam, że ludzie się nią zajmują i jest obok kolega z grupy. Zaczęliśmy schodzić do C3 (...) Słyszałam głos Rity, jej Szerpa podał informację do Bazy, że jest z nią lepiej. Dziś rano obudziła mnie informacja, że Polka nie żyje.”.. – przekazała. W rozmowie z TVN24 kobieta przekazała, że prawdopodobnie Bladyko wyszła w nocy do toalety i została już przed namiotem.