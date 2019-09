Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej groził Lubnauer śmiercią. „Miałem chwilę słabości”

Przypomnijmy, w niedzielę 22 września Katarzyna Lubnauer była gościem programu „Kawa na Ławę” w TVN24. W trakcie jego trwania, na adres kontakt24@tvn.pl miał zostać przesłany mail z pogróżkami, w którym autor groził posłance śmiercią. „Lubnauer ty k***o szmato dziwko suko trzeba cie zabić jak tego złodzieja adamowicza” – tak miała brzmieć treść maila zacytowana przez szefową Nowoczesnej. Jak poinformowała Katarzyna Lubnauer na Facebooku, redakcja TVN zgłosiła sprawę na policję. „Wczoraj dopełniłam po telefonie z Policji formalności, w nocy ostrzegli mnie, że sprawca jest w mojej okolicy, żebym nie wychodziła” – poinformowała szefowa Nowoczesnej. W nocy autor gróźb został zatrzymany.

Z mężczyzną rozmawiali dziennikarze „Faktu” . – Nie chcę rozmawiać o tej sprawie. Nie znałem pani Lubnauer. Napisałem, bo miałem chwilę słabości. Inaczej tego nie potrafię wyjaśnić – powiedział Włodzimierz D. Na pytanie, czy może chciałby przeprosić posłankę, odparł: „Nie chcę i nie będę jej przepraszał” .

Co na to Katarzyna Lubnauer? – Nie oczekuję przeprosin. Współczuję rodzinie tego pana, współczuję mojej rodzinie, bo wiadomo, że w takich sytuacjach rodziny się mocno niepokoją. Nie rozumiem jego motywu i mówiąc delikatnie, już mało mnie to interesuje, co on dalej z tym zrobi – powiedziała polityk.