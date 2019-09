Władze Pszczyny ostrzegają mieszkańców. W okolicy widziano groźne zwierzę

„W związku z podejrzeniem, że na terenie gminy Pszczyna widziano zwierzę przypominające pumę, prosimy mieszkańców, aby zachowali ostrożność i do czasu wyjaśnienia sprawy nie udawali się do lasu i na otwarte przestrzenie. Ostatni raz zwierze widziano na terenie Piasku. W przypadku zaobserwowania zwierzęcia prosi się o natychmiastowy kontakt z policją bądź strażą miejską pod nr tel 32 210 43 73 (dyżur całodobowy)”– przekazano na facebookowym profilu Urzędu Miasta w Pszczynie.

Więcej informacji w sprawie przekazał lokalny portal pless.pl. Z doniesień dziennikarzy wynika, że duży drapieżny kot był widziany w niedzielę w godzinach porannych, we wspomnianej wsi Piasek. Domysły, że w okolicy grasuje puma, nie są bezpodstawne. Zarówno rozmiary, jak i sposób poruszania się zwierzęcia wskazują na to, że może być to przedstawiciel tego gatunku. Po otrzymaniu zgłoszenia od świadków na miejscu pojawili się policjanci, jednak nie znaleźli oni zwierzęcia.

Puma przy południowej granicy

Przypomnijmy, informacje o pumie grasującej na południu pojawiły się już w sierpniu, a sprawa dotyczyła czeskiej wsi Hanice obok Trutnova nieopodal granicy z Polską. – Informację o tym, że widziano duże zwierze w kolorze czarnym, wyglądem przypominającego kota, przekazał nam kierowca samochodu osobowego i jeszcze jedna osoba, która podróżowała na miejscu pasażera. Zwierze miało być widoczne z odległości kilku metrów – wybiegło przez maskę samochodu, po czym zniknęło w lesie – przekazał wówczas rzecznik policji Lukas Vincenc.