Małgorzata Gosiewska ma zakaz wjazdu do Rosji. „Była to swego rodzaju manifestacja”

W ubiegły weekend Małgorzata Gosiewska pojechała na Białoruś, gdzie spotkała się z mieszkającymi w tym kraju Polakami. Polityk odwiedziła również m.in. groby bohaterów obrony Grodna i innych żołnierzy poległych w 1939 roku oraz w latach 1919-1920, a także wzięła udział w rozpoczęciu roku szkolnego w polskiej szkole społecznej w Wołkowysku na Grodzieńszczyźnie.

„Jest to niepokojące”

Małgorzata Gosiewska przekraczając granicę z Białorusią, dowiedziała się od strażnika, że ma zakaz wjazdu do Rosji. Polityk skomentowała zaistniałą sytuację w rozmowie z dziennikarzami TVP Info. – Sam fakt nie jest dla mnie zaskoczeniem, natomiast sposób, w jaki się o tym dowiedziałam już tak. Jest dziwne, że wjeżdżając na Białoruś jestem przetrzymywana przez ponad pół godziny zupełnie bez sensu, moje dokumenty są sprawdzane, wypytuje się mnie w jakim celu jadę na Białoruś, w które miejsce i jak długo będę przebywać, po to tylko żeby na koniec, po jakichś konsultacjach, poinformować mnie, że oczywiście na Białoruś to jak najbardziej, ale panowie mają obowiązek poinformować mnie również o tym, że do Federacji Rosyjskiej wjechać nie mogę, ponieważ obowiązuje mnie tam zakaz wjazdu – przekazała Małgorzata Gosiewska.

Polityk twierdzi, że władze Białorusi były poinformowane o jej przyjeździe oraz o miejscach, w których będzie przebywać. – Była to swego rodzaju manifestacja, podobnie jak odmówienie zgody na pobyt dla dwóch nauczycieli w Grodnie. Jest to niepokojące – oceniła Małgorzata Gosiewska w rozmowie z TVP Info.

