Wielki sukces zbiórki zainicjowanej przez Szymona Hołownię. „Tak się buduje wspólnotę”

„W niecałe dwa dni nie tylko pokryliśmy to, czego nie dał MEN, ale zrobiliśmy rewolucyjną zmianę na lepsze! Dzieciaki, które boli życie, będą mogły 24/7 szukać ratunku u tych, którzy mają czas i umieją ich wysłuchać!” – poinformował Szymon Hołownia we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Dziennikarz dokładnie opisał sekwencję zdarzeń, które doprowadziły do zebrania ogromnej kwoty. „W czwartek wieczorem odwołano mi lot, i tylko dlatego miałem czas zajrzeć do netu i dowiedzieć się z profilu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę o tej bulwersującej sprawie. Wkurzyłem się, a ponieważ wiem już, że sprzeciw najlepiej wyraża się nie przez czcze pitolenie a przez wzięcie się do roboty, założyłem zbiórkę i powiedziałem MEN-owi: no to łaski bez. Was na to, bidulki, nie stać, tyle macie pilniejszych spraw w tym biednym rządzie, to zbierzemy sami” – przekazał dziennikarz.

„Tak się buduje wspólnotę”

Jak poinformował w dalszej części wpisu zamieszczonego na Facebooku, w zbiórkę oprócz internautów zaangażowała się Dominika Kulczyk. „A ponieważ tak się składa, że akurat może dorzucić odrobinę więcej, niż każdy z nas (nie znam Waszych PIT-ów, ale znam swój), więc dorzuci – via Kulczyk Foundation – milion 650 tysięcy, których brakuje do dwóch milionów!” – stwierdził dziennikarz. Szymon Hołownia podziękował internautom za wpłaty i udostępnienia. „Tak się buduje wspólnotę – dziękuję Wam za te dwa dni z całego serca! A jeśli idea telefonu jest Wam bliska – proszę, jeszcze dziś zdecydujcie się na stałe, nawet najmniejsze wsparcie go regularną kwotą” – podsumował dziennikarz.

